Incidência e R(t) a descer em dia com menos mortos e casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:29, atualizado às 14:53

Esta sexta-feira há mais sete mortos por covid-19 e 1323 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Incidência e R(t) baixam.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que nas últimas 24 horas morreram mais sete doentes infetados com covid-19 (dez na quinta-feira) e foram confirmados mais 1323 casos (1408 na véspera). Ou seja, Portugal apresenta, desde o início da pandemia, 17.843 óbitos e 1.053.450 infeções pelo novo coronavírus SARS CoV-2.

As sete vítimas mortais foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo (três), região Norte (três) e zona Centro (uma). São duas mulheres com 80 ou mais anos, duas mulheres e um homem entre os 70-79 anos, uma mulher sexagenária e outra na faixa etária dos 50-59 anos.

Dos 1323 casos diários, foi o Norte que notificou o número mais elevado, com 478 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 408. No Centro há mais 169 infetados, no Algarve mais 143, no Alentejo mais 86, na Madeira mais 25 e nos Açores mais 14.

Nos hospitais há atualmente 569 doentes com covid-19 internados (menos 28) e nos cuidados intensivos estão 118 infetados (menos nove).

Os recuperados ascendem agora a 996.987 (mais 1936).

A DGS confirma a existência de 38.620 casos ativos (menos 620) e as autoridades de saúde têm sob vigilância 38.464 contactos (menos 308) de pessoas infetadas mas a recuperar no domicílio ou que estão em isolamento devido a um contacto de risco.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias baixou para 240,7 casos (259,6 na quarta-feira) a nível nacional e para 247,9 casos considerando só o território continental (267,4).

O risco de transmissibilidade R(t) também desceu para 0,87, tanto a nível nacional como excluindo as regiões autónomas (0,92 na atualização anterior).