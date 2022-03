Incidência e Rt a subir em dia com 19 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:36, atualizado às 14:52 Facebook

Em 24 horas, morreram 19 pessoas com covid-19 e há 14.595 novas infeções confirmadas.

Portugal regista um total de 21.267 óbitos associados à covid-19 e 3.367.469 casos de infeção pelo coronavírus SARS CoV-2 desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Esta quarta-feira, o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde dá conta de 19 doentes que não resistiram à infeção e morreram, dos quais, oito na região Centro, cinco no Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo, um no Algarve e outro na Madeira.

Em relação à faixa etária, 16 vítimas mortais tinham 80 ou mais anos (12 mulheres e quatro homens). Há ainda a lamentar a morte de uma mulher entre os 70-79 anos e de dois homens, um entre os 60-69 anos e outro tinha entre 50-59 anos.

Dos 14.595 casos diários, Lisboa e Vale do Tejo apresenta o valor mais elevado, com 6155 testes positivos, seguindo-se o Centro com mais 2885 casos, o Norte com mais 2294, o Algarve com mais 965, o Alentejo com mais 842, os Açores mais 750 e a Madeira com mais 704.

Nos hospitais há uma redução do número de doentes com covid-19 internados, são agora menos 51, permanecendo hospitalizadas 1174 pessoas. Em cuidados intensivos estão 72 doentes graves (menos seis).

No reverso da medalha, conseguiram recuperar mais 11.400 doentes, elevando o total para 2.867.858.

Atualmente há 478.344 casos de covid-19 ativos, ou seja, mais 3176.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias subiu para 1411,2 (1398,1 na segunda-feira) e o risco de transmissibilidade Rt aumentou para 0,91 (0,84 na atualização anterior).