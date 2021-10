Incidência e Rt a subir em dia com aumento de internados com covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:14, atualizado às 14:30 Facebook

Esta segunda-feira há cinco mortos por covid-19 e 313 novos casos de infeção. Incidência e Rt estão cada vez mais perto da zona vermelha da matriz de risco. Número de doentes internados aumentou.

Em 24 horas, Portugal regista mais cinco mortos associados à covid-19, que foram notificados em Lisboa e Vale do Tejo (dois), na zona Centro (um), no Algarve (um) e nos Açores (um). As vítimas mortais tinham todas 80 ou mais anos (três mulheres e dois homens). Eleva-se assim para 18.138 o total de óbitos no país desde o registo do primeiro caso da doença, em março de 2020.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, foram reportados 313 novos casos, sendo também a região de Lisboa e Vale do Tejo a apresentar o valor mais elevado, com 118 infeções. Segue-se o Norte com mais 90 casos diários, o Centro com mais 46, o Algarve com 24, a Madeira com mais 20, os Açores com mais 11 e o Alentejo com mais quatro. Assim, o total nacional é agora de 1.085.451 casos confirmados.

Esta segunda-feira há um aumento do número de doentes com covid-19 hospitalizados, com 290 internados (mais 21) e 59 em estado grave a receber assistência em unidades de cuidados intensivos (mais sete).

Mais 284 pessoas conseguiram recuperar da doença, num acumulado de 1.035.977 recuperados.

Atualmente há 31.336 casos ativos (mais 24) e as autoridades de saúde têm 21.124 contactos sob vigilância (mais 321).

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência a nível nacional subiu para 92,4 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (86,1 na sexta-feira) e, considerando apenas os dados de território continental, aumentou para 92,8 (86,5 na atualização anterior).

Quanto ao risco de transmissibilidade Rt, a tendência é igualmente de subida, neste caso para 1,06 (1,02 na sexta-feira).