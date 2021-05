Incidência e R(t) baixam em dia com 387 casos de covid-19

Tiago Rodrigues Hoje às 14:02 Facebook

Portugal regista mais dois mortos associados à covid-19 e 387 novos casos em 24 horas. Há mais um internado em enfermaria, mas menos quatro doentes graves. Incidência e R(t) baixaram ligeiramente em relação a segunda-feira.

Portugal regista um total de 16 983 óbitos por covid-19 e 838 102 infeções por SARS CoV-2 desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas, morreram duas pessoas com a doença (menos do que as quatro mortes de terça-feira), uma na região Centro e outra em Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas são dois homens, um com idade entre 70-79 anos e outro com mais de 80 anos. Até hoje, a covid-19 provocou a morte de 8920 homens e 8063 mulheres.

Foram registados 387 novos casos (número superior aos 258 registados ontem), a maioria dos quais na região Norte, com 171. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 88 infeções, Centro, com 59, Madeira, com 23, os Açores, com 20, o Algarve, com 14, e o Alentejo, com 12.

Há mais uma pessoa internada, num total de 297, mas menos quatro doentes graves, baixando o número de internados em cuidados intensivos para 83. Recuperaram da doença mais 513 pessoas, elevando o total para 798 414 desde o início da pandemia. Há menos 128 casos ativos, num total de 22 705, e menos 833 contactos em vigilância, que passam agora a ser 22 723.

Esta quarta-feira, dia de atualização dos indicadores da matriz de risco, a incidência de novos casos a 14 dias por cada cem mil habitantes é de 61,3 a nível nacional (64,4 na segunda-feira) e o risco de transmissibilidade R(t) é de 0,95 (0,96 na segunda-feira).