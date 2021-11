Incidência e Rt sobem em dia com mais mortos e internados

Sandra Alves Hoje às 15:04, atualizado às 15:38 Facebook

Em 24 horas, morreram mais seis doentes com covid-19 e há 568 novas infeções. Hospitais registam aumento de internamentos. Incidência e Rt a subir.

Portugal regista um total de 18.209 óbitos associados à doença covid-19 e 1.098.125 de casos positivos de SARS CoV-2 desde que a primeira infeção foi confirmada a nível nacional, em março de 2020.

O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde indica a morte de mais seis doentes (cinco no dia anterior), reportados no Norte (dois), Centro (dois), Lisboa e Vale do Tejo (um) e Madeira (um). As vítimas são quatro mulheres que tinham 80 ou mais anos, um homem entre os 70-79 anos e outro na faixa etária dos 60-69 anos.

Depois de cinco dias acima dos mil casos diários, registam-se 568 novas infeções - no entanto, como os dados dizem respeito ao dia de domingo, quando muitos laboratórios estão encerrados, os dados divulgados à segunda-feira por norma são mais baixos. Lisboa e Vale do Tejo é a região do país que notificou mais, com 207 casos, seguindo-se o Norte, com 151. No Centro há mais 83 positivos, no Algarve mais 58, na Madeira mais 43, no Alentejo mais 13 e nos Açores outros 13.

Apesar da diminuição dos casos diários, deram entrada nos hospitais mais 19 doentes com covid-19, num total de 360 hospitalizados. Em cuidados intensivos estão 62 doentes graves (menos dois).

Por outro lado, conseguiram recuperar mais 396 pessoas, elevando para 1.046.064 o número de recuperados.

Atualmente existem 33.852 casos ativos (mais 166) e as autoridades de saúde têm 24.850 contactos em vigilância (menos dez).

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos a nível nacional por cem mil habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 116,9 (106,1 na sexta-feira) e, considerando apenas território continental, subiu para 116,4 (105,6 na atualização anterior).

A mesma tendência verifica-se no risco de transmissibilidade Rt, que é agora de 1,08 a nível nacional e continental (1,04 e 1,03, respetivamente, na sexta-feira).