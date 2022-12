Incidência mais elevada de cancro é no distrito do Porto

Litoral tem mais casos face ao Interior, o que estará relacionado com estilos de vida.

O distrito do Porto, a Região Autónoma da Madeira e os distritos de Lisboa e de Braga registaram, em 2019, as taxas de incidência de cancro mais elevadas. Globalmente, o Litoral também tem mais casos de cancro comparativamente com o Interior, o que poderá estar relacionado com estilos de vida, avança Maria José Bento, coordenadora do Registo Oncológico Nacional (RON) 2019.

Naquele ano, o distrito do Porto registou uma taxa de incidência de 411,5 casos por 100 mil pessoas por ano, seguido da Madeira (407,1/ 100 mil), Lisboa (401,7/ 100 mil) e Braga (393,6/ 100 mil), revela o RON.