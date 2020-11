Incidência da covid-19 no Norte subiu 77% nas duas últimas semanas

Joana Amorim Hoje às 09:10 Facebook

Região com 1298 novas infeções por cem mil habitantes. Taxa de crescimento diário está a baixar. Reprodução do vírus também em sentido descendente.

Portugal continua nos lugares cimeiros na lista de países europeus com a mais alta incidência de novos casos por cem mil habitantes. Com a região Norte em destaque, ao registar uma incidência 90% superior à média do país, após um crescimento de 77% nas duas últimas semanas. Subida essa, sublinhe-se, mais moderada face ao verificado em outubro. O Norte é agora a 17.ª região da Europa com mais novas infeções.

De acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), na semana finda a 15 de novembro, Portugal atingia os 681 novos casos a 14 dias por cem mil habitantes. Ocupando, assim, a 11.ª posição no contexto europeu. Espanha encontrava-se três lugares abaixo.