Incidência, Rt e internados a subir em dia com um morto por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta segunda-feira há uma morte associada à covid-19, depois de no fim de semana não se terem registado óbitos. Há 241 novos casos confirmados. Incidência, Rt e internados aumentam.

Portugal tem oficialmente 17.018 óbitos por covid-19 e 845.465 infeções por SARS CoV-2 desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas morreu um homem na faixa etária dos 50-59 anos na zona Norte do país, que ao todo já reportou 5353 vítimas mortais da doença.

Em relação aos 241 novos casos, 97 foram notificados na região de Lisboa e Vale do Tejo (319.446 no total), 60 no Norte (339.356), 26 nos Açores (5235), 20 no Centro (119.553), 17 na Madeira (9631), 13 no Algarve (22.161) e oito no Alentejo (30.083).

Nos hospitais volta a verificar-se um aumento de internados: são agora 239 doentes hospitalizados com covid-19, ou seja, mais 19 em relação a domingo. Há 57 em estado mais crítico e por isso em unidades de cuidados intensivos (menos um). Por outro lado, conseguiram recuperar mais 287 doentes, num total de 805.979.

Há 22.468 casos ativos (menos 47) e 19.588 contactos sob vigilância das autoridades de saúde (mais 109).

PUB

Esta segunda-feira, dia de atualização dos valores da matriz de risco, verifica-se um aumento da incidência a nível nacional para 55,6 novos casos a 14 dias por cem mil habitantes (na sexta-feira eram 52,6 casos). Excluindo as ilhas, este parâmetro subiu para 52,5 (era de 49,5 na última atualização).

O índice de transmissibilidade Rt aumentou para 1,06 a nível nacional e em território continental (na sexta-feira era de 1,03).