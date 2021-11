Incidência sobe em dia com 491 casos e aumento de internados por covid-19

Augusto Correia Hoje às 14:12 Facebook

Portugal reportou cinco mortes e 491 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Número de internados volta a subir.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) registou 1091142 infeções por covid-19, às quais estão associadas 18162 mortes, desde o início da pandemia em Portugal, contando com os 491 casos e cinco mortes reportadas nas últimas 24 horas.

O total de casos é inferior ao registado no domingo (763), o que é normal, uma vez que ao fim de semana há laboratórios fechados, sendo menos os testes realizados e comunicados. No entanto, as 491 infeções reportadas hoje representam um acréscimo face às 313 de segunda-feira da semana passada e às 291 de há 15 dias. Recuando mais no tempo, esta é a pior segunda-feira desde 27 de setembro, quando foram anotados 600 testes positivos à covid-19.

Nos hospitais, há mais 25 internados. Do total de 360 pessoas acamadas, 60 são doentes considerados graves, mais uma do que no domingo. O total de pessoas acamadas subiu pelo segundo dia seguido, para o pior registo desde 30 de setembro.

Segundo os dados da DGS, há mais 50 casos ativos da doença (31940 no acumulado), num dia em que mais 436 pessoas foram consideradas recuperadas (total de 1041040), enquanto o número de contactos sob vigilância das autoridades aumentou para 22524 (mais 152).

As vítimas mortais, dois homens e três mulheres, tinham todas mais de 80 anos, faixa etária que representa 65% do total de óbitos a nível nacional, com 11855 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Das cinco vítimas mortais reportadas nas últimas 24 horas, três residiam na zona centro, que acumula 3184 óbitos desde o início da pandemia, período no qual registou 147005 infeções por covid-19, das quais 73 nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região mais penalizada pela covid-19 em Portugal. Esta segunda-feira reportou 189 casos e uma morte, com os totais a subirem para 421430 infeções e 7729 óbitos.

A Região Norte é a segunda mais batida pela covid-19, com um acumulado de 416344 infeções, mais 125, e 5598 óbitos. A sul, o Alentejo reportou 19 casos, para um acumulado de 40195, e uma morte (1053 desde o início da pandemia).

No extremo sul do país, estão contabilizados 44058 casos (mais 46) e 479 mortes, enquanto nas ilhas se nota alguma acalmia. Os Açores somaram 10 novos infeções (9375 e 45 mortes desde o início da pandemia), enquanto a Madeira anotou mais 27 positivos, para um acumulado de 12735, a que estão associadas 29 mortes.

Incidência sobre acima dos 100 casos por 100 mil habitantes

Segunda-feira é dia de matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que durante alguns meses serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.

A incidência subiu de 97,4 para 101,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional, de sexta-feira para hoje. Descontando as ilhas, a subida foi de 97,6 para 101,9.

O índice de transmissão, o R(t) desceu de 1,08 para 1,05, tanto a nível nacional como no território continental.