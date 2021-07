Incidência volta a disparar em dia com mais de três mil casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 14:16 Facebook

Esta quarta-feira há a registar oito mortos por covid-19 e 3285 casos de infeção. Incidência acima do limite de 240 casos a nível nacional.

Em 24 horas, morreram oito pessoas com covid-19, nomeadamente, sete na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Centro.

Em relação aos 3285 casos diários, 1717 foram notificados em Lisboa e Vale do Tejo e 821 no Norte. A região do Algarve soma mais 321 infeções, o Centro tem mais 290, o Alentejo mais 75, os Açores mais 37 e a Madeira mais 24.

Em dia de atualização da matriz de risco, aumenta a incidência para 247,3 casos por cem mil habitantes a 14 dias (224,6 na segunda-feira). Ou seja, foi ultrapassado a valor limite de 240 casos previamente definido e, agora, a escala tem como referência máxima 480 casos.

O risco de transmissibilidade R (t) subiu para 1,20 (1,19 na atualização anterior).