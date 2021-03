Independente em Coimbra concorre por PSD/CDS

Hermana Cruz Hoje às 14:35 Facebook

O independente José Manuel Silva vai ser o candidato da coligação PSD/CDS em Coimbra.

O candidato da coligação PSDS/CDS, em Coimbra, vai ser o líder do movimento "Somos Coimbra", o ex-bastonário dos Médicos José Manuel Silva. O anúncio foi feito, em comunicado, pelas estruturas locais dos centristas.

José Manuel Silva concorreu à Câmara de Coimbra em 2017 pelo movimento "Somos Coimbra", tendo ficado em terceiro lugar com 16,06%, atrás de uma extensa coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM quer teve 26,56%.

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos era, numa sondagem interna do PSD, o candidato melhor posicionado para fazer frente ao socialista Manuel Machado, que além de liderar a Câmara de Coimbra preside à Associação Nacional dos Municípios Portugueses. À conta disso, a Coordenação Autárquica do PSD chumbou o nome proposto pelas estruturas locais do partido para concorrer à Câsmara. Nuno Freitas.

Esta sexta-feira, num comunicado assinado pelos líderes da Concelhia e da Distrital do CDS/PP e Coimbra, respeitvamente Américo Petim e Jorge Almeida. pos centristas anunciaram que José Manuel Silva vai ser o candidato de uma coligação com o PSD. O anúncio foi feito uma hora antes de o líder dos sociais-democratas Rui Rio, anunciar a aposta em Coimbra.

"Acreditamos que Coimbra merece mais e esta coligação constituirá uma frente comum que unirá todos os cidadãos que amam a cidade e que não se revêem no projecto socialista que tem transformado Coimbra numa cidade "anestesiada" sem rumo, sem ambição nem desenvolvimento", justificaram os centristas, no referido comunicado.