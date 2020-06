Independentes vão decidir próximo presidente da CCDR-N

Alexandra Figueira Hoje às 11:37 Facebook

No Norte, PSD tem mais eleitores que PS, mas nenhum tem vantagem suficiente para garantir vitória. Da Esquerda à Direita, ninguém aprova este sistema de eleição, previsto para setembro.

Nas eleições indiretas para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, previstas para setembro, já se contam eleitores. No Norte, o PSD tem mais votos, o PS está próximo. Serão os independentes quem ditará para que lado pende a balança de uma eleição que está a ser contestada, da Esquerda à Direita, no Parlamento.

Entre presidentes de câmara e vereadores, presidentes de junta e eleitos às assembleias municipais, o PSD conta com perto de 1750 eleitores, indica uma estimativa feita por um observador da política regional. Com menos uma centena de autarcas, o PS surge em segundo lugar. A terceira força política são os independentes. Os seus mais de 400 votos serão determinantes para a eleição do presidente da CCDR-N, ainda que o CDS una os seus mais de cem votos ao PSD.