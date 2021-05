Índice de transmissão no limite em dia com 199 casos e duas mortes

AC Hoje às 14:10 Facebook

Portugal registou 199 casos de covid-19 e duas mortes associadas à doença, nas últimas 24 horas. O Índice de transmissibilidade aumentou para 1, limite máximo definido pelo Governo.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta 199 novos casos de covid-19 e duas mortes, um homem e uma mulher com mais de 70 anos, nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 842381 pessoas foram afetadas pelo vírus da SARS-CoV-2, que causou 17009 vítimas mortais.

O total de doenes ativos baixou para 22181 (menos 94), após cinco dias de subidas consecutivas. Há mais 291 recuperados (803191 desde o início da pandemia) e menos 303 pessoas sob vigilância (18505 no total).

Segunda-feira é dia de atualização da matriz de risco, o gráfico tricolor que ajuda a perceber a evolução da doença e no qual constam os parâmetros que determinam as medidas a adotar: índice de transmissibilidade - R(t) acima de 1 e taxa de incidência em valores superiores a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes levam a recuar no desconfinamento.

Os dados desta segunda-feira colocam Portugal na fronteira da linha vermelha definida pelo Governo, com o R(t) a subir de 0,95, sexta-feira, para 1,0, a nível nacional. Contando só o território continental, a subida foi de 0,95 para 0,99.

A incidência subiu a nível nacional, ilhas incluídas, de 50,3 para 50,5, mas desceu no território continental, de 48,1, na sexta-feira, para 47,5, esta segunda-feira.

Os 199 casos reportados esta segunda-feira representam uma descida faze aos 334 de domingo, uma quebra habitual às segundas-feiras, mas denotam uma subida face às 158 infeções anotadas há uma semana e até às 180 de 3 de maio, há 15 dias.

Lisboa ultrapassa Norte em número de casos

Pela primeira vez em semanas, a Região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou a Região Norte em número diário de casos. No entorno da capital foram reportadas 90 novas infeções e uma morte, com os totais a subirem para 318123 infeções e 7209 óbitos desde o início da pandemia.

A outra vítima mortal das últimas 24 horas residia na RN, a área gepgráfica mais afetada pela doença, com 338401 casos positivos reportados desde março de 2020, dos quais resultrado 5350 óbitos.

No resto do país, o cenário de casos quase residuais. Na Região Centro foram reportados 20 novos casos, para um total de 119291 e 3018 óbitos desde o início da pandemia.

No sul, a covid é quase paisagem: cinco casos no Alentejo (29982 e 971 óbitos no total) e nove no Algarve, que acumula 22025 infeções e 362 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Nas ilhas, acalmia. Oito novos casos nos Açores (5058 e 31 óbitos desde março de 2020) e outros oito na Madeira, que soma 9501 infeções e 68 óbitos desde o início da pandemia.