Indústria "não tem futuro se não pagar melhor", diz Brilhante Dias

É um "caminho" que tem de ser feito. Para fixar nova mão-de-obra, as indústrias mais tradicionais têm de ser "capazes de pagar melhor no futuro", advertiu esta quinta-feira o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, no último dia da Première Vision Paris. Para a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, o certame excedeu as expectativas.

"Muitos jovens não ficam nas indústrias porque as condições remuneratórias são mais atrativas em indústrias concorrentes. A indústria não tem futuro se não for capaz de pagar melhor. No futuro, para sermos mais competitivos, também temos de ter melhores salários", disse o secretário de Estado da Internacionalização que, esta quinta-feira, visitou a Première Vision Paris. Trata-se de uma feira de referência do setor têxtil e de vestuário que contou com a participação de mais de meia centena de empresas portuguesas.

Questionado sobre qual o caminho a percorrer para captar talento para o setor, Brilhante Dias frisou ser necessário "continuar a apostar é em circuitos mais curtos de distribuição, respostas rápidas aos clientes e produtos mais sustentáveis". Só assim será possível "uma qualificação de oferta que tem de traduzir-se nas melhores condições de fixar talento".

"Quanto mais nos posicionamos com uma oferta qualificada e diferenciadora, não só no saber da produção mas também em sermos capazes de gerar mais marcas portuguesas com valor acrescentado, criamos melhores condições de atratividade e fixação de recursos porque, à partida, também geramos melhores condições de reter valor e de pagar melhor os salários", referiu.

No que toca à aposta na internacionalização do setor, Eurico Brilhante Dias reforçou que há verbas para o efeito, no âmbito do Portugal 20-30. "O Governo não se cinge a apoiar as empresas apenas com recursos financeiros. Temos vindo a fazer um esforço para melhorar a rede intelligence e de informação de mercado para permitir, em particular, que as pequenas e médias empresas possam ter melhor informação para aceder ao mercado", destacou o governante, afirmando que esse trabalho tem sido feito em colaboração com as associações empresariais e com as empresas e anunciando que, em outubro, está previsto o lançamento de "uma iniciativa na área de recursos humanos para a internacionalização com as associações empresariais muito dirigido às pequenas e médias empresas".

Feira ultrapassou expectativas

Durante a visita às mais de 50 empresas nacionais em Paris, Brilhante Dias frisou que a feira é um "reinício". "Os contactos que tive com empresas portuguesas são muito positivos, com alguns empresários a sinalizarem que, se continuarmos assim, este ano será melhor do que 2019, o que é um marco importante. 2020 foi um ano muito sofrido", frisou o secretário de Estado da Internacionalização.

Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) confirma: "Esta feira superou muito as expectativas e vimos isso pelo fórum From Portugal. A quantidade de empresas que apareceram a pedir informações sobre os expositores portugueses foi enorme. Nos primeiros dois dias de feira, distribuímos mais de 500 catálogos, o que demonstra a quantidade de empresas que tiveram interesse em visitar os stands dos expositores portugueses. É um número que está mesmo acima do pré-pandemia", revelou o responsável da ATP, sublinhando que, nas áreas da sustentabilidade e da economia circular, as empresas portuguesas são "os expositores têm dos melhores produtos".

"A sustentabilidade é algo que, no setor têxtil e do vestuário, passou a ser um fator muito importante de diferenciação. Consumidores e produtores, estamos todos preocupados com a sustentabilidade do planeta e temos responsabilidade de encontrar soluções para termos um planeta que seja sustentável", afirmou Mário Jorge Machado.

No que toca à sustentabilidade, o secretário de Estado da Internacionalização sublinhou que o caminho para tornar a indústria portuguesa mais sustentável tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos.

"Há uma preocupação das empresas em serem mais sustentáveis. A sustentabilidade está muito ligada aos tecidos, à reciclagem e a reutilização dos tecidos. A indústria portuguesa fez, no passado, um esforço por ser mais sustentável, seja no têxtil, no vestuário ou no calçado", frisou Eurico Brilhante Dias.