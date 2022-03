INEM acelera a fundo na formação de técnicos para melhorar socorro

A formação a mais de mil técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) do INEM arranca hoje e deverá ficar concluída em 18 meses. No final do verão do próximo ano, aqueles profissionais que operam as ambulâncias de emergência do instituto terão mais competências para socorrer as vítimas, antes e durante o transporte ao hospital. A crónica falta de formadores será ultrapassada com a contratação de cerca de 20 mil horas a médicos com experiência em emergência médica.

A formação dos técnicos está prevista na carreira (aprovada em 2016), mas ainda ninguém a concluiu. O processo arrasta-se pelo menos desde 2018 e tem sido uma das principais críticas apontadas à direção do INEM. Que, com este plano integrado, quis dar um "sinal interno muito forte" da vontade em avançar.

Depois de um 2018 "complicado", que obrigou a desviar os técnicos em formação para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), e após uma pandemia que roubou muita disponibilidade aos médicos para ensinarem, "há condições para avançar com grande otimismo", assegurou ao JN Luís Meira, presidente do INEM.