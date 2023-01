INEM aciona planos de contingência após falhas nas comunicações

Adriana Castro Hoje às 20:20, atualizado às 20:41 Facebook

Estão a ser acionados, pelo INEM, planos de contingência, depois de terem sido registadas dificuldades nas comunicações da rede daquele organismo. Ao JN, fonte do INEM garantiu não tratar-se de um ataque informático.

Num comunicado enviado às redações, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) explica que as falhas de comunicação na rede daquele organismo foram detetadas durante os "testes regulares de verificação dos sistemas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)". "Verificou-se, pelas 18.05 horas, um incidente com o backup de fornecimento de energia que motivou a queda das comunicações", clarifica o INEM. Ao JN, fonte do INEM garantiu não tratar-se de um ataque informático.

Detetada a falha, "o INEM ativou de imediato o plano de contingência previsto, privilegiando o acionamento de meios de emergência através da rede SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal]". Ao mesmo tempo, recorreu "aos sistemas redundantes de que dispõe em termos de telecomunicações móveis para atendimento de chamadas, garantido desta forma o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica".

Por isso, "o INEM apela à colaboração dos cidadãos, solicitando que liguem para o Número Europeu de Emergência - 112 apenas em caso de emergência".

Diligências para repor o sistema "com a maior brevidade possível"

"Desde o primeiro momento estão a ser realizadas diligências para que a reposição do sistema ocorra com a maior brevidade possível", assegura o INEM.

"Todas as situações referentes a aconselhamento devem recorrer ao Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, através do 808 24 24 24 [SNS 24], o que permitirá que aos CODU do INEM cheguem apenas chamadas de verdadeiras emergências médicas", explica o INEM.

Os CODU do INEM são as centrais de emergência médica que coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro: ambulâncias, viaturas médicas de emergência e reanimação, motos e helicópteros, que são selecionados com base na situação clínica das vítimas.