INEM com mais de 3500 ocorrências diárias no ano passado

No segundo ano pandémico, o INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica registou um total de 1,289 milhões de ocorrências, numa média diária de 3532 e num aumento de 4% face a 2020.

Sendo que mais de 90% obrigaram ao acionamento de meios, como ambulâncias ou helicópteros. Com o segundo semestre a aproximar-se dos níveis pré-pandemia. Por tipologia, destaque para a subida de 10% nas ocorrências relacionadas com problemas psiquiátricos.

De acordo com os dados facultados ao JN por aquele instituto, a larga maioria das ocorrências registadas no ano passado (77% do total) originaram o envio de meios de suporte básico de vida (vítima considerada urgente). Já os casos que comportavam risco imediato de vida corresponderam a 10% das ocorrências totais, em linha com anos anteriores. De referir, ainda, que 8% foram reencaminhadas para o SNS 24, num total de 105 mil, menos 12% face a a 2020.