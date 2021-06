INEM com reforço de 11 meios no verão

R.N.C. Hoje às 17:21 Facebook

Entidade quer garantir resposta eficaz entre junho e setembro.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai reforçar os meios de emergência para acautelar uma resposta eficaz durante os meses de verão, entre junho e setembro, mais propícios a movimentos sazonais. O reforço será feito através de 11 meios e deve-se sobretudo ao "aumento de atividade Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM)" durante aquele período.

Em comunicado, o INEM explica que a distribuição dos meios terá em conta a área geográfica e a procura pelos serviços de emergência em determinadas regiões. Por exemplo, em Terras do Bouro, no concelho de Braga, onde milhares de turistas descansam e mergulham nas cascatas do Gerês, no verão, haverá mais dois Postos de Emergência Médica (PEM).

Algarve com mais meios

Os concelhos de Vilar Formoso, Montijo, Grândola e Odemira terão também, cada um, mais um PEM, para assistência pré-hospitalar.

Já o Algarve leva quase metade do reforço de novos meios com quatro postos de emergência médica em Ferreiras, Fuseta, Almancil e Albufeira. Na zona de Tavira, o INEM vai abrir uma Ambulância de Emergência Médica (AEM) e disponibiliza aparelhos de desfibrilhação externa (também em Olhão) para utilização nas Ilhas Barreira.

A maioria dos dispositivos vai funcionar em instalações da Cruz Vermelha Portuguesa ou nos quartéis dos Bombeiros Voluntários das respetivas localidades.

Apesar da pandemia e do número de turistas, principalmente estrangeiros, não ser tão elevado como no passado, o INEM compromete-se a fazer "ajustamentos" no dispositivo "em função da procura dos serviços, num ano caracterizado por uma elevada incerteza".