INEM compra 45 ambulâncias para renovar frota interna

Novas viaturas custaram 2,36 milhões de euros e estão equipadas com um sistema de desinfeção por nebulização inovador. Em julho, abrirá novo concurso para aquisição de mais 20 ambulâncias.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) comprou 45 ambulâncias, num investimento de 2,36 milhões de euros, para renovar a frota interna de Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) e de Suporte Imediato de Vida (SIV). As novas viaturas têm, entre outras novidades, um sistema de desinfeção automática de vírus e bactérias e uma nova caracterização exterior, com refletores mais visíveis para quem circula na estrada.

A aquisição das 45 ambulâncias será assinalada numa cerimónia que decorre hoje à tarde, em Lisboa, com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde. As viaturas vão ser distribuídas pelo país para substituírem AEM e SIV antigas e com muitos milhares de quilómetros.