INEM encaminha 11 casos de AVC por dia

Até domingo, o INEM encaminhou 3465 casos de AVC pela respetiva Via Verde - o que dá uma média de 11 casos por dia desde o início do ano. Terça-feira assinala-se o Dia Mundial do AVC.

Os Acidentes Vasculares Cerebrais continuam a ser uma das principais causas de morte no país, sendo também a principal razão da morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares.

Até ao dia 27 de outubro, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) encaminhou para a Via Verde do AVC 3465 pessoas que apresentavam sintomas da doença, numa média de 11 por dia. A média é superior à registada em outubro de 2018, que foi de nove casos por dia.

Para evocar o Dia Mundial do AVC, que se assinala esta terça-feira, dia 29 de outubro, o INEM revelou que são os distritos do Porto (819) e de Lisboa (702) aqueles em que se verificaram o maior número de casos.

As estatísticas deste instituto revelam ainda que foi o Hospital de Braga que recebeu o maior número de encaminhamentos (299) seguindo-se o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria (293) e o Centro Hospitalar Universitário de S. João - Hospital de S. João (271), no Porto.

A lista dos cinco hospitais com mais casos encaminhados integra ainda o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central - Hospital S. José (204) e o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa - Hospital Padre Américo (195), em Penafiel.

Desde que a Via Verde AVC foi criada, em 2006, foram encaminhados de forma mais rápida para as unidades de tratamento adequadas 36.962 doentes.

O AVC é um défice neurológico súbito, motivado por isquémia (deficiência de irrigação sanguínea) ou hemorragia no cérebro. Falta de força num braço, boca ao lado ou dificuldade em falar são sinais e sintomas que podem indicar a ocorrência de um AVC.

No caso destes sintomas, os doentes ou pessoas que os acompanham devem sempre ligar para o número de emergência nacional (112), pois uma ida ao hospital pelos próprios meios pode atrasar o início do tratamento da doença reduzindo a sua eficácia.

A prevenção da doença passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis, o corte do tabaco e o fim da vida sedentária e ter especial atenção a doenças como hipertensão, diabetes ou arritmias cardíacas.