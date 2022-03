INEM encaminhou 16 casos por dia para a Via Verde do AVC

Isabel Moita Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) encaminhou no ano passado 5816 doentes, através da via verde do AVC, mais 877 casos do que em 2020. Uma média de 16 casos por dia contra 13 no ano anterior. Em 2022, até dia 28 de março, o INEM encaminhou 1295 casos

No Dia Nacional do Doente com AVC, que se assinala amanhã, o INEM recorda a importância de, perante os sinais e sintomas de AVC, - falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar - os utentes deverem ligar de imediato para o Número Europeu de Emergência, o 112.

Dados de 2021 indicam que o INEM encaminhou 5816 doentes com suspeita de AVC para os hospitais, através da Via Verde do AVC, mais 877 casos do que em 2020, o que representa 16 casos por dia. Este ano, dados fornecidos ao JN, indicam que, até ao dia 28 de março, já foram encaminhados 1295 casos.

"As primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são essenciais, pois é esta a janela temporal que garante a eficácia dos principais tratamentos. Por esse motivo, ligar 112 e, após a chamada ser transferida para o INEM, colaborar com os profissionais do Centro de Orientação de Doentes urgentes (CODU) do INEM é fundamental para uma triagem e encaminhamento corretos de todas as situações suspeitas de AVC", informa o INEM em nota de imprensa.

Porto com mais casos

De todos os distritos do país, o Porto continua a ser o que regista um maior número de casos, com 1325 doentes encaminhados através da Via Verde do AVC, seguido de Lisboa, com 1103 casos e Braga com 511 casos.

O hospital de Braga, em 2021, foi o que mais casos supeitos de AVC recebeu, através da Via Verde do AVC, com 478 casos, seguido do Centro Hospitalar e Universitário São João, no Porto, e o Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com 404 e 393 casos, respetivamente.

PUB

"O AVC é um défice neurológico súbito, motivado por isquemia (deficiência de irrigação sanguínea) ou hemorragia no cérebro e continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, sendo também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares", divuilgou o INEM, concluindo que "para prevenir o AVC, deve-se adotar hábitos de vida saudáveis, evitar o tabaco e a vida sedentária e ter especial atenção a doenças como a hipertensão, diabetes ou arritmias cardíacas".