INEM passou de 3800 chamadas/dia para menos de 500

Há um milhão e 35 mil testes para Covid-19 em "stock" e 265 mil foram distribuídos esta semana às administrações regionais de saúde. INEM fez mil transportes e 3200 colheitas para análise.

"Desde 1 de março foram feitos em Portugal mais de 200 mil testes de Covid-19. Temos um milhão e 35 mil testes em 'stock' e 265 mil testes foram distribuídos esta semana às administrações regionais de saúde (ARS) - 45% para a ARS Norte e 30% para a ARS Lisboa e Vale do Tejo", indicou António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa diária sobre a evolução epidemiológica da Covid-19 em Portugal.

"Continuamos empenhados em garantir que os testes chegam onde são mais necessários e a melhorar o tempo de resposta entre a colheita e a entrega de resultados", acrescentou.

Portugal regista 599 mortos de Covid-19, segundo o balanço feito esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). São mais 32 óbitos em relação ao dia anterior. A taxa de letalidade é de 3,3% (na terça-feira era de 3,2%) e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 11,7% (era de 11,4%), referiu o governante.

Há ainda 383 doentes que recuperaram do novo coronavírus (mais 36 do que na terça-feira) e 208 internados em unidades de cuidados intensivos (menos dez do que na terça-feira).

Os cidadãos podem continuar a contar com o INEM. Podem e devem ligar o 112

António Lacerda Sales deixou um "muito obrigado" aos bombeiros, forças de segurança e proteção civil envolvidos nas ações de combate à pandemia em Portugal e destacou "o papel preponderante" do INEM: "O INEM fez cerca de mil transportes no âmbito da Covid desde março e mais de 3200 colheitas para análises".

"Coube também ao INEM, em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade e o Ministério da Administração Interna, a criação de um circuito para garantir o transporte e testagem de vítimas de violência doméstica antes da entrada nos abrigos de emergência", adiantou.

"Podem continuar a contar com o INEM. Os cidadãos podem e devem ligar o 112 em caso de emergência", apelou o secretário de Estado.

"Antes da pandemia, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebia em média 3800 chamadas, hoje recebe menos de 500 por dia", revelou. Esta quebra "resulta, naturalmente do confinamento, mas não pode resultar do receio dos cidadãos em recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde".

Luís Meira, presidente do INEM, também presente na conferência de imprensa, acrescentou: "Podem ter confiança no sistema [de emergência médica]. (...) Está garantida a segurança para que essa intervenção [estabilização ou transporte para o hospital] possa ser feita sem receio de poderem vir a ser infetados com Covid."

"Os circuitos estão bem definidos, os operacionais têm formação e têm os conhecimentos necessários para reduzir ao máximo o risco de contaminação", garantiu Luís Meira.

"Quem tem necessidade de assistência não adie o contacto com a SNS24 ou, nas situações mais graves, com o 112", frisou.

Luís Meira referiu ainda os profissionais do INEM afetados pela Covid-19, diretamente ou as suas famílias, e, sem quantificar, indicou que "todos os que testaram positivos ou já recuperaram ou têm sintomatologia que não é preocupante". "Isto demonstra o risco, que é o preço a pagar pela disponibilidade e pela certeza que os portugueses podem ter de que estão presentes" para dar resposta em caso de emergência.