INEM já ensinou 1253 professores a usar o desfibrilhador

Nos primeiros seis meses do projeto "SBV/DAE INEM - Escolas", o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) formou 1253 professores, do ensino público Secundário em suporte básico de vida e em desfibrilhação automática externa. Já há docentes capacitados para ensinar os alunos a usar os desfibrilhadores.

As formações decorrem em várias regiões do país e vão permitir implementar o ensino das técnicas de suporte básico de vida e do uso do desfibrilhador nas escolas.

O INEM implementa o projeto "SBV/DAE INEM - Escolas" desde setembro de 2021 e organizou um total de 111 formações em diversas escolas do país. Até fevereiro deste ano, já 1253 professores tinham o curso de suporte básico de vida (SBV) e em desfibrilhação automática externa (DAE). Destes, 420 docentes também completaram o curso de formadores.

"O objetivo é a implementação e difusão massiva do ensino de SBV/DAE no Ensino Secundário, após o protocolo firmado entre os ministérios da Saúde e da Educação e que envolveu centros de formação de agrupamentos de escolas das zonas Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve", anuncia o INEM em nota de Imprensa.

As formações são da responsabilidade dos centros de formação das delegações regionais do INEM. A delegação regional do Norte formou 197 professores em SBV/DAE e 170 completaram o curso de formadores. No Centro, 492 professores têm a formação em SBV/DAE e 233 concluíram o curso de formadores. Na delegação do Sul, foram formados 564 professores em SBV/DAE e 17 têm o curso de formadores.

Como noticiou o JN, o INEM prevê formar 3500 a quatro mil professores do Secundário em Suporte Básico de Vida e em Desfibrilhação Automática Externa. A intenção é que, depois, esses docentes façam "uma difusão massiva" desses conhecimentos aos alunos. Os professores, em especial os de Educação Física, terão de formar todos os estudantes a seu cargo e outros profissionais.

Aliás, a ação do INEM é especialmente dirigida para os docentes de Educação Física, que ficam habilitados como formadores a transmitir os conhecimentos a outros profissionais ou alunos nas aulas dessa disciplina no 10.º ano. O tema faz parte das Aprendizagens Essenciais de Educação Física e, desta forma, será transmitido a todos os alunos, independentemente da área de estudo que seguem.