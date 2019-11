Revelada primeira imagem do bebé retirado do lixo em Lisboa

Hoje às 14:46 Facebook

O INEM revelou, esta quarta-feira, uma imagem do bebé retirado do caixote do lixo em Lisboa.

"Bem vindo, puto", pode ler-se na conta oficial do Instagram do INEM.

O alerta foi dado pelas 17.30 horas de terça-feira, quando um cidadão sem-abrigo ouviu barulho num caixote do lixo, na Avenida Infante D. Henrique, na zona do Beato, em Lisboa.

O bebé, recém-nascido, do sexo masculino, e ainda com vestígios do cordão umbilical, "estava sem qualquer tipo proteção, sem roupa ou agasalho", explicou o comissário André Serra, da PSP. A investigação está agora a ser conduzida pela Polícia Judiciária.

O recém-nascido "está clinicamente bem e estável" confirmou fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra o Hospital Dona Estefânia, para onde a criança foi transportada. "O que podemos dizer é que está clinicamente bem e estável. Está sob vigilância na unidade de cuidados intensivos", disse.