INEM recorre a prestadores de serviços para assegurar JMJ

JN Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Na resposta em Saúde montada para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contará com "profissionais do seu mapa de pessoal" e da "sua bolsa de prestadores serviços". Os dois hospitais de campanha serão assegurados pelo INEM e as equipas móveis pelos bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), em parceria com aquele instituto.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto de Emergência Médica ao JN, acrescem os "postos avançados de socorro", que vão "ser assegurados pelo INEM em parceria com a CVP". Bem como os postos de socorro fixos, que serão garantidos pelo "Comité Organizador Local".

Na semana passada, aquando do anúncio do Plano de Saúde para a JMJ 2023, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar alertava, ao JN, que os meios existentes "não chegam sequer para o dia a dia". Questionado pelo JN, o INEM esclarece que os recursos humanos alocados às Jornadas "serão profissionais do seu mapa de pessoal, das várias categorias profissionais, e da sua bolsa de prestadores de serviços".