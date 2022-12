INEM reforça resposta com mais 37 ambulâncias

O Instituto Nacional de Emergência Médica anunciou, este domingo, o reforçou da sua capacidade de resposta, no âmbito do plano para o inverno, em mais 37 ambulâncias.

O reforço pretende garantir "uma resposta mais eficaz" em casos de acidente ou doença súbita, defende o INEM.

De acordo com o comunicado enviado às redações, o reforço das 37 viaturas vai operar inicialmente entre os dias 1 e 31 de dezembro.

Na região Norte, os municípios de Braga, Santa Maria da Feira, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Vila do Conde foram reforçados com 13 Ambulâncias de Socorro operadas diretamente pelos Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), parceiros do INEM no âmbito do SIEM. Os BV Portuenses operacionalizam ainda um Motociclo de Socorro no concelho do Porto.

Já no Centro, o concelho de Viseu foi reforçado com uma ambulância operada pelos bombeiros voluntários da cidade.

A Sul, os distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém contam com um acréscimo de 18 ambulâncias de Socorro nos concelhos do Montijo, Barreiro, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra, Loures, Oeiras, Sintra, Santarém e Benavente. Os bombeiros voluntários de Cacilhas asseguram ainda o funcionamento de um motociclo de socorro em Almada.

Recorde-se que em Lisboa, o INEM conta com o Dispositivo Integrado Permanente de Emergência Pré-Hospitalar que, desde setembro, para além das habituais seis ambulâncias conta com um acréscimo de outras seis.

O Algarve vai ter mais três ambulâncias para reforçar a resposta de emergência nos concelhos de Lagos e Albufeira.

No comunicado, o INEM frisa que acompanhar o plano de resposta, podendo aprovar ajustamentos em função da procura e da resposta entre janeiro e abril de 2023.