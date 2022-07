INEM substitui nove VMER nos hospitais

Guilherme Lopes Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Nacional de Emergência Médica entregou esta sexta-feira nove Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) a unidades hospitalares de todo o país. Esta entrega visa substituir veículos mais antigos e garantir melhores condições para os profissionais de saúde executarem a sua missão: salvar vidas.

As VMER entregues representam um investimento direto do INEM superior a 430 mil euros. Três veículos foram entregues na região Norte, dois na região Centro e quatro na região Sul.

As unidades hospitalares que receberam as VMER são o Centro Hospitalar Universitário de São João, do Porto, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar de Leiria, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o Hospital de Cascais, o Hospital Garcia da Orta, em Almada, e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Hospital de Faro.

"A compra destas viaturas demonstra o empenho do INEM em garantir aos profissionais que desempenham funções nos meios de emergência melhores condições de trabalho, uma vez que vão substituir veículos mais antigos. Esta renovação ganha ainda outro destaque, numa altura em que são evidentes os constrangimentos no mercado automóvel que dificultam a aquisição de viaturas novas", afirma o INEM, em comunicado enviado à imprensa.

O INEM também informa que a rede de VMER do INEM encontra-se atualmente estabilizada e implementada em todo o território continental, com 44 viaturas em funcionamento, 14 no norte do país, 10 no centro, e 20 no sul, 17 das quais na região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e três na região do Algarve.

Referem também que o parque VMER já tinha sido totalmente renovado entre os anos de 2016 e 2018. "As nove viaturas entregues esta sexta-feira vêm substituir algumas das viaturas que entraram em funcionamento entre 2016 e 2018", explica o INEM ao JN.