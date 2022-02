Inês de Sousa Real acusa antecessor de integrar um "ataque concertado"

Enzo Santos Hoje às 18:35 Facebook

A "catástrofe do dia 30" - que levou o PAN a reduzir a bancada parlamentar de quatro para uma deputada única - está a agitar as águas dentro do partido.

André Silva, o ex-líder que se afastou em 2019, esteve ausente durante toda a campanha eleitoral, mas ontem quebrou o silêncio para fazer duras críticas à atual direção. Inês de Sousa Real acusa-o de fazer parte de um "ataque concertado" e agendou para esta tarde uma reunião da Comissão Política Nacional.

Num artigo de opinião publicado no "Público", o ex-líder mostrou estar disponível para voltar a colaborar com o partido, mas só com uma nova liderança.Não

têm faltado críticas e avisos. No dia a seguir às eleições, o deputado Nélson Silva (que falhou a eleição) defendeu a realização de um congresso. Cristina Rodrigues, deputada que rompeu com o PAN, escreveu no Twitter que a atual direção está a afundar o partido.

Reagindo às críticas do ex-líder na RTP, Inês de Sousa Real falou em "ataque concertado" e disse não aceitar críticas de quem não assegurou a passagem de testemunho, nem esteve presente na campanha.

"No dia em que os filiados do partido não me quiserem como representante, cederei o meu lugar a outra pessoa", disse, lembrando que foi eleita líder do PAN há apenas "sete meses". Na noite eleitoral, já passava da uma da manhã quando a líder do partido reagiu: "é um mau resultado que assumimos e que a direção terá que fazer a sua reflexão interna em relação à estratégia que queremos desenvolver para o futuro do partido e do país", disse.

Primeiro foi Cristina Rodrigues a defender que "é hora dos filiados tomarem o leme do partido"; ontem, André Silva deixou o mesmo repto: "Estou disponível, como sempre estive, para ajudar o meu partido a reposicionar-se e a reconquistar a credibilidade e a voz política que já teve, caso os filiados decidam por outra liderança", disse.

"Quem não sabe dançar diz que a sala está torta" foi o título escolhido para o seu artigo, onde acusou a atual liderança de se escudar em "causas externas" para justificar "a catástrofe do dia 30" e de se ter posicionado como "afilhado do PS".

O ex-líder relembrou as eleições de 2019 e o escrutínio e ataques que o partido, e o próprio, sofreram. Mesmo assim, disse, "o PAN elegeu quatro deputados". Agora, diz que o PAN deixou de "cumprir a sua missão de partido farol".

O PAN perdeu ​​​​​​84 608 nestas eleições legislativas face a 2019, quando o Pessoas-Animais-Natureza conseguiu 166 858 votos.