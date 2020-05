Infarmed alerta para testes falsificados de covid-19 na Europa

JN/Agências Hoje às 09:47 Facebook

O Infarmed alerta para a existência de testes rápidos de covid-19 falsificados no mercado europeu e avisou que estes apenas podem ser disponibilizados por fabricantes e distribuidores autorizados.

Numa nota publicada esta terça-feira, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde diz que, até à data, não foram detetados testes falsificados em Portugal mas que têm sido encontrados no mercado europeu. Apesar de terem a indicação CE como símbolo de segurança, apresentam "documentação falsa, documentação incompleta ou alegações não fundamentadas".

Têm igualmente sido detetados no mercado europeu alguns dispositivos médicos que "que se destinam a autodiagnóstico sem cumprirem a legislação aplicável a essa finalidade", acrescenta o comunicado.

O Infarmed, que tem participado no grupo de trabalho da Comissão Europeia que tem analisado os testes rápidos de covid-19, recorda que estes dispositivos apenas podem ser disponibilizados "por fabricantes e distribuidores por grosso devidamente notificados (...), de acordo com a legislação aplicável".

Aconselha ainda os consumidores e outros utilizadores não profissionais a não comprarem testes rápidos para a covid-19 pela internet ou por qualquer outra via e diz que, no que respeita ao diagnóstico da doença, devem ser seguidas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, sublinhando que estes testes são, em regra, menos fiáveis e sensíveis do que os testes de diagnóstico realizados em laboratório, com equipamentos e reagentes específicos.

Recorda que organizações internacionais como a Food and Drug Administration, agência reguladora norte-americana, e a Organização Mundial de Saúde já alertaram para a disponibilização de testes de diagnóstico da covid-19 fraudulentos, falsificados e não autorizados.

"Pelos motivos acima referidos, a Comissão Europeia e as Autoridades Competentes, em linha com a Comunicação da Comissão Europeia de 15 abril, estão a desenvolver diversas atividades com o objetivo de garantir a disponibilidade no mercado de dispositivos seguros e eficazes para a realização dos testes para a covid-19", acrescenta o Infarmed.