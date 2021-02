Infarmed alerta que champôs Fructis podem ser confundidos com géneros alimentícios

JN Hoje às 14:32 Facebook

O Infarmed alertou, esta quarta-feira, que os champôs e amaciadores da marca Fructis de Garnier, pertencentes à gama Hair Food (Aloe Vera, Banana, Macadâmia, Melancia, Papaia), podem, devido à sua embalagem, ser confundidos com produtos alimentares.

Estes produtos cosméticos, que têm vindo a ser distribuídos no mercado europeu desde janeiro de 2020, não causaram nenhuma ingestão acidental ou intencional. Contudo, foram "sujeitos a medidas corretivas que visam diminuir o risco de confusão com géneros alimentícios, para os consumidores, em especial, as crianças".

Segundo a nota partilhada esta terça-feira, o Infarmed revelou que foram acordadas medidas com autoridades europeias, entre as quais se destacam: "alterações no sistema de fecho e selagem das embalagens, que pretendem dificultar a sua abertura, e as advertências e outras informações ao consumidor incluídas na rotulagem de cada um dos produtos, sob a forma de texto, imagens ou outros sinais figurativos".

Tendo em conta a situação em questão, as novas apresentações dos produtos serão disponibilizadas pela L'ORÉAL Portugal no mercado nacional a partir de maio.