Infarmed apanha farmácias a vender testes covid à margem da lei

Alexandra Figueira Hoje às 07:03 Facebook

Twitter

Partilhar

As farmácias estão proibidas de vender testes de deteção de covid-19 ao público, mas o Infarmed já detetou a comercialização desses "kits" à margem da lei e está a notificar os infratores.

O Infarmed tem "em curso ações de fiscalização às farmácias comunitárias (...) no que respeita a venda e realização de testes rápidos", já que "não podem vender testes rápidos ao público", disse fonte oficial da Autoridade Nacional do Medicamento. E avança que, "quando são detetadas situações de venda de testes rápidos ao público, o Infarmed enceta as ações necessárias para que a farmácia cesse essa prática".

As ações necessárias têm sido a mera advertência. "No caso das farmácias que não estão em cumprimento e apresentam-se a vender testes covid, as mesmas têm sido notificadas para cessar essa prática". E acrescentou: "Até agora, poucas foram as farmácias notificadas nesse sentido".