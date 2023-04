Infarmed aprova tratamento inovador para cancro da mama no SNS

A Autoridade Nacional do Medicamento deferiu o pedido de programa de acesso precoce para 50 doentes com carcinoma da mama triplo negativo. "É sem dúvida uma vitória, mas mantém-se a discriminação no acesso aos cuidados de saúde", entende Vera Almeida, que há meses hipotecou a casa para fazer o tratamento num hospital privado.

Cinquenta doentes com cancro do mama do tipo triplo negativo poderão, por fim, ter acesso a um tratamento de imunoterapia com pembrolizumab através do SNS. Trata-se de um fármaco inovador que melhora as hipóteses de sucesso na luta contra a doença. O Infarmed notificou, na quarta-feira, uma das doentes que aguardava resposta em relação a um programa de acesso precoce (PAP) pendente, de que o pedido tinha sido alvo de reanálise e consequentemente aprovado. No site do Infarmed, pode ler-se que a decisão foi tomada a 5 de abril.

Antes, a 21 de março, o JN noticiou casos de várias doentes com este tipo de carcinoma que continuavam sem acesso ao tratamento através do SNS. Note-se que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou a utilização deste fármaco para doentes com cancro da mama triplo negativo há cerca de um ano e que a Autoridade Nacional do Medicamento tinha dado resposta negativa a um primeiro pedido de PAP, em julho do ano passado.