Infarmed autoriza medicamento para diabetes com rótulo estrangeiro

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) autorizou a utilização do fármaco Bydureon, indicado para pessoas com diabetes, com rotulagem em língua estrangeira para evitar rutura de stock em Portugal.

"Com o intuito de evitar a ocorrência de uma rutura de stock, o Infarmed autorizou, a título excecional, a utilização" do Bydureon (com a Denominação Comum Internacional de Exenatido), mantendo a comparticipação de 90% do Serviço Nacional de Saúde, adianta uma circular informativa hoje divulgada.

Este medicamento é indicado para adultos, adolescentes e crianças a partir dos 10 anos com diabetes tipo 2 para melhorar o controlo glicémico, em combinação com outros fármacos hipoglicemiantes.

Segundo o regulador nacional, para facilitar a acessibilidade dos utentes, o "número de registo e o preço desta apresentação será o mesmo do medicamento autorizado em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa poderão ocorrer conforme habitual".

Este medicamento da farmacêutica AstraZeneca AB é administrado por injeção e tem um preço de venda de 96,73 euros.

As embalagens do Bydureon com rotulagem em italiano serão acompanhadas por um folheto informativo em português.

Cabe ao Infarmed monitorizar diariamente a informação sobre as faltas, as ruturas e as cessações de comercialização, no sentido de identificar e evitar situações críticas que possam afetar a disponibilidade dos medicamentos.

De acordo com o último relatório sobre a gestão da disponibilidade de medicamentos, em 2021 o Infarmed concedeu 77 autorizações de comercialização em língua estrangeira, uma redução face às 83 de 2020.

Além disso, em 2021 foram proibidos 3152 pedidos de exportação de medicamentos que apresentavam problemas de disponibilidade em Portugal.