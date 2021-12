Infarmed autoriza tratamento com células estaminais em casos graves de covid

JN Hoje às 07:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Terapia já utilizada em países da Europa e nos EUA revelou que estas células conseguem reverter cenários de hiperinflamação e ajudaram vários doentes graves a recuperar.

O Infarmed autorizou a empresa Crioestaminal a desenvolver uma terapia experimental à base de células do cordão umbilical para o tratamento de situações graves de infeção por SARS-CoV-2, avançou esta terça-feira o jornal Público.

O medicamento, que ainda não tem autorização para ser comercializado, poderá, agora, ser disponibilizado aos hospitais que o requisitarem. A terapia já está a ser utilizada em vários países, sendo alvo de investigação desde 2020.

Segundo explicou, ao mesmo diário, Francisco Santos, diretor de terapias celulares da Crioestaminal, concluiu-se que estas células "conseguiam reverter os cenários de hiperinflamação e bastantes doentes recuperaram". "Já há uma extensa lista de publicações científicas sobre isto e ao longo de 2020 as células mesenquimais acabaram por entrar em ensaios clínicos em vários países da Europa e nos EUA", acrescentou.

De referir ainda que uma das vantagens do tratamento reside no facto de não ter de existir compatibilidade biológica entre as células e o doente recetor.