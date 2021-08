Infarmed suspende venda de dois lotes de medicamento para o estômago

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) determinou, esta quinta-feira, a "suspensão imediata" da comercialização de dois lotes do medicamento Pantoprazol, utilizado no tratamento de problemas de estômago como gastrite ou úlcera gástrica.

Um dos lotes é do Pantoprazol Zentiva, comprimido gastrorresistente, e o outro é do Pantoprazol Hikma, pó para solução injetável, segundo duas circulares informativas publicadas no site do Infarmed.

"A empresa Zentiva Portugal Lda., irá proceder à recolha voluntária do lote n.º AR0528, com a validade 06/2023, do medicamento Pantoprazol Zentiva, Pantoprazol 40 mg, comprimido gastrorresistente, com o número de registo 5101019, por ter sido detetado, no decorrer de um estudo de estabilidade, um resultado fora de especificação para o parâmetro dissolução", adianta a autoridade do medicamento.

O alerta sobre o lote do medicamento Pantoprazol Hikma, 40 mg, 2010174.1, com a validade 12/2022, surge na sequência de o titular de autorização de introdução no mercado (AIM), a Hikma Farmacêutica (Portugal), estar a proceder à recolha voluntária do lote afetado deste medicamento.

O medicamento está a ser retirado "na sequência de defeito de qualidade relativo à existência de um frasco rotulado como "Aciclovir Hikma 250 mg" no acondicionamento secundário do medicamento Pantoprazol Hikma, 40 mg, pó para solução injetável", adianta o Infarmed.

A autoridade do medicamento apela às entidades que possuam estes lotes de medicamento em stock para que não os vendam, dispensem ou administrem, devendo proceder à sua devolução.

O Infarmed ainda aos doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a este lote para não interromper o tratamento e para que, "logo que possível", contactem o médico para substituir por outro lote ou medicamento alternativo.