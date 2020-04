Infeção respiratória é a terceira causa de morte em Portugal

Hermana Cruz Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram consumidos mais de 18 mil medicamentos por hora em 2018. No total, utentes gastaram 711,1 milhões de euros com remédios.

Em 2018, morreram, em média, 36 pessoas por dia devido a doenças respiratórias. Segundo dados divulgados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a propósito do Dia Mundial da Saúde, que hoje se celebra, trata-se da terceira causa de morte num país onde os custos com a saúde ainda têm um peso de 9% do PIB (produto interno bruto). Só com medicamentos, os utentes gastaram um total de 711,1 milhões de euros. Por hora, foram consumidos 18 mil medicamentos.

De acordo com os dados, assentes em informação da Pordata, Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e Direção-Geral da Saúde, há dois anos, morreram 13 276 pessoas devido a doenças do aparelho respiratório, o que representa 12% do total das mortes ocorridas no país. As doenças do aparelho circulatório continuam a ser a principal causa do total dos 97 936 óbitos que ocorreram há dois anos. Mas as infeções respiratórias ocupam o terceiro lugar na tabela do país que vive uma pandemia causada por um coronavírus, que ataca as vias respiratórias.