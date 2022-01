Infeções em crianças triplicaram na primeira semana de aulas

Joana Amorim Hoje às 07:13 Facebook

É uma escalada "sem precedentes". Na última semana, o número de infeções por SARS-CoV-2 na faixa etária dos 0-11 anos mais do que triplicou.

Neste ano, contabilizam-se já mais de 70 mil casos naquele grupo, o equivalente ao registado nos últimos cinco meses e meio do ano passado, segundo o matemático Carlos Antunes. Uma subida que, para o pneumologista Filipe Froes, poderia ter sido atenuada com a antecipação da vacinação das crianças e o encurtamento do intervalo entre tomas.

De acordo com os dados facultados ao JN por Carlos Antunes, a 10 de janeiro contavam-se 2980 novos casos nos 0-11 anos, quando a 17 de janeiro registavam-se 9293 novas infeções (ver infografia). Período que coincide com o regresso às escolas e com a alteração das regras de isolamento, recorda. Com particularidades etárias: a subida de 212% nos 0-11 anos contrasta com a de 68% verificada nos 12-17.