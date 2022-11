Infeções respiratórias pressionam serviços de urgência pediátrica

Joana Amorim Hoje às 15:08 Facebook

Hospitais com procura excessiva. Acréscimo de casos de vírus sincicial respiratório. Internamentos cheios, sobretudo com crianças mais pequenas.

Às urgências de pediatria do Hospital de S. João, do Centro Materno-Infantil do Norte e do Centro Universitário Hospitalar de Coimbra não param de chegar crianças com quadros de infeção respiratória. Nomeadamente de vírus sincicial respiratório (VSR), que afeta sobretudo bebés, respondendo por grande parte dos internamentos, cheios. Uma procura excessiva para esta altura do ano e que poderá estar relacionada com a perda de imunidade associada aos confinamentos destes dois últimos anos de pandemia.

No S. João, o diretor da Urgência Pediátrica confirma, ao JN, uma "procura muito excessiva, principalmente nesta semana". Registando todos os dias "mais de 300 episódios, quando num inverno normal seriam 260 a 270 doentes nesta fase", diz Ruben Rocha.