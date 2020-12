Infetados com covid-19 são três vezes mais do que o número oficial

Joana Amorim Hoje às 00:00 Facebook

Na primeira vaga da pandemia, 1,9% da população, cerca de 195 mil pessoas, terá tido contacto com o vírus ARS-CoV-2, desenvolvendo, assim, anticorpos contra a covid-19. São três vezes mais pessoas do que o número de positivos à data do estudo: 63 mil.

A prevalência é tanto menor quanto maior a idade. E tanto maior quanto maior a densidade populacional e a dimensão do agregado familiar. São as conclusões do Painel Serológico Nacional desenvolvido pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM).