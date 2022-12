Inflação ameaça construção de novas residências para alunos universitários

Joana Amorim Hoje às 08:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Há projetos 30 a 40% mais caros. Universidades e politécnicos, preocupados com adjudicação das obras, pedem uma reprogramação das verbas do PRR.

São 447 milhões de euros, vindos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a construção ou renovação de residências. Mas, avisam os representantes das universidades e dos politécnicos, alguns dos projetos correm o risco de não sair do papel. Com os custos a subirem 30 a 40%, reitores e presidentes de politécnicos temem pela adjudicação das obras, com concursos vazios. Defendendo uma reprogramação financeira do PRR.

"Há residências que tinham sido adjudicadas antes da subida da inflação e os construtores civis abandonaram-nas porque o preço contratualizado não dava", revela, ao JN, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Quando os projetos foram contratualizados, o montante máximo elegível para financiamento de construção de novas residências era de 27 500 euros por cama (valor que exclui IVA a recuperar - ler ao lado). Na altura, já considerado baixo. E, hoje, diz António de Sousa Pereira, "com os efeitos da guerra, anda à volta dos 50 mil euros/cama".