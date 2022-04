Inflação diminui poder de compra das famílias no Orçamento

António José Gouveia Ontem às 23:11 Facebook

Medidas para mitigar o efeito de inflação e da guerra na Ucrânia são insuficientes. Medina promete "contas certas", apesar das críticas da Oposição de "austeridade".

A inflação prevista de 4% para este ano será a pedra no sapato do novo ministro das Finanças. E, por muitas contas que se façam, o Orçamento do Estado para 2022, entregue ontem no Parlamento por Fernando Medina a Augusto Santos Silva, não evita que os portugueses percam poder de compra. Ou seja, parte dos ganhos que o Governo promete com a descida do IRS e outros impostos ou com as subvenções será absorvida pela inflação.

Em média, um salário de 1000 euros irá valer menos 40 euros por mês em termos nominais. E no caso da Função Pública, por cada 100 milhões de euros de salários pagos, os funcionários públicos perderão 3 milhões de euros devido à escalada de preços. E o impacto não é maior porque o Governo decidiu aumentar os salários da Função Pública em 0,9%.