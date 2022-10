Inflação "rouba" 66 euros a quem ganha o salário mínimo

Zulay Costa Hoje às 00:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A inflação de setembro, que de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) atingiu os 9,3%, está a "roubar" 66 euros a quem ganha o salário mínimo em Portugal continental e quase 26 euros aos pensionistas. O país, que já vira as dificuldades dos mais carenciados agravarem-se durante os dois anos de pandemia de covid-19, está a braços com a inflação mais elevada desde 1992.

Os dados constam da informação estatística, disponibilizada pela Pordata, para assinalar, esta segunda-feira, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A Fundação Francisco Manuel dos Santos faz as contas e demonstra como a pobreza está a aumentar no nosso país.

Com a inflação registada em setembro, "quem recebe o salário mínimo de 705 euros vê, na prática, o seu poder de compra reduzido para 639 euros. Quem recebe uma pensão mínima de velhice e de invalidez, vê o seu poder de compra descer para 252 euros". Depois de um longo período de inflação baixa, esta taxa disparou ao longo do ano de 2022 . "Temos de recuar a 1992 para encontrar uma variação semelhante nos preços", alerta, ainda, a fundação. Nesse ano, a inflação foi de 9,6%.