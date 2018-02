18 mil tremores de terra em 12 anos

R.R. 12 Fevereiro 2018 às 11:23 Facebook

Twitter

Entre janeiro de 2006 e até ao final do último mês, Portugal registou 18 071 sismos. Mas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), só 173 foram sentidos. E, no último ano e meio, houve 1090, dos quais 19 foram percetíveis.

De acordo com documentos que o IPMA enviou ao JN, o maior sismo dos últimos anos registou-se a 17 de dezembro de 2009, com epicentro em Sines e uma intensidade de 6,0 na escala de Richter. Bastante mais intenso do que o recente sismo em Arraiolos, a 15 de janeiro, com 4,9 e que, segundo as contas do JN, foi o sétimo mais intenso dos últimos 12 anos [ver infografia].

Fernando Carrilho, especialista do IPMA, admite que, nas últimas semanas, tem havido "alguma intensidade sísmica" no Alentejo: em janeiro, a zona de Arraiolos registou 18 sismos num raio de 30 quilómetros. Mas o especialista explica que "não há razões para alarme", até porque o Alentejo tem, historicamente, registo de atividade. Fernando Carrilho explica ainda que os tremores de terra são fenómenos impossíveis de prever.

"Há quem defenda que estes pequenos sismos indiciam que não vai haver um grande sismo em breve, porque está a haver dissipação de energia, e também há quem diga que podem indiciar que um grande sismo está para chegar. Mas nem um grupo nem outro tem razão", garante o especialista. "Não é possível, na sismologia, prever o que vai acontecer, ainda que saibamos que Portugal é uma zona de risco", remata.

O engenheiro sísmico Mário Lopes também desdramatiza as ocorrências do último mês. "Há razões para estarmos preocupados, como havia no ano passado ou há dez anos", defende.

As duas zonas mais problemáticas do país são o mar ao largo do Algarve, onde os estudos preveem que possa haver um sismo com intensidade entre 8,5 a 9,0 na escala de Richter; e Lisboa e o Tejo, onde poderá haver um tremor de terra de 7,0. "Se acontecesse, Lisboa seria destruída", avisa Mário Lopes.