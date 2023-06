Informáticos nas mesas de voto a dar apoio nas europeias

Abílio T. Ribeiro Ontem às 22:52 Facebook

As eleições europeias de 2024, que em Portugal se irão realizar no domingo 9 de junho, vão contar com a presença de informáticos nas assembleias de voto para prestar auxílio técnico na utilização dos computadores que vão permitir o acesso aos cadernos eleitorais desmaterializados. Para além do voto em mobilidade no próprio dia da votação, a eleição antecipada será alargada aos eleitores residentes em lares, repetindo a fórmula utilizada nas eleições que decorreram durante a pandemia. No domingo anterior às eleições, mantém-se o voto antecipado em mobilidade.

O objetivo é claro: "facilitar o exercício do direito de voto" para evitar "a tendência crescente da abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu", que em 2019 atingiu os 69,3%. De acordo com a proposta de lei do Governo, que já deu entrada na Assembleia da República, todos os cidadãos vão conseguir votar em qualquer mesa eleitoral do país e do estrangeiro, sem inscrição prévia, uma vez que o Governo pretende tornar os cadernos eleitorais desmaterializados.

Esta informatização vai obrigar a presença de um técnico informático junto das assembleias de voto para assegurar o apoio técnico na utilização dos computadores. Mas há mais: cada mesa de voto deverá dispor de um equipamento que permita a leitura do documento de identificação para garantir a inscrição do eleitor no caderno eleitoral. Estarão ainda equipadas com dois computadores, cabendo a um elemento verificar a inscrição do eleitor e a outro, após o exercício de voto, "proceder à sua descarga no caderno eleitoral desmaterializado".