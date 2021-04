Iniciativa Liberal: "Dados justificam continuação do desconfinamento"

João Queiroz Hoje às 17:25 Facebook

Após a audiência desta terça-feira com o presidente da República, o deputado único da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, defendeu que a evolução da situação epidemiológica é positiva e que, por isso, estão reunidas as condições para o país avançar para a terceira fase do desconfinamento.

"Começámos por passar em revista aquilo que, da parte da manhã, foi dito no Infarmed e ficámos ambos de acordo que os dados são positivos e justificam a continuação do desconfinamento", afirmou Cotrim Figueiredo, defendendo que "está na altura de Portugal retomar a sua vida".

O deputado da IL sublinhou que "os dados são bons per si", mas têm de ser acompanhados de "maior testagem" e "maior solidez", alertando para a "urgência" do plano de vacinação.

"É crucial manter aquilo, que nos parece estar a esmorecer um pouco, que é o sentido de urgência e de aceleração nos planos de testagem e rastreio, mas, sobretudo, do plano de vacinação, a partir de meados [de abril] e início do próximo mês", disse.

No que diz respeito à reabertura das escolas, Cotrim Figueiredo assegurou que, também aqui, os liberais convergem com o chefe de Estado: "Concordámos que a reabertura das escolas não parece ser um problema do ponto de vista da propagação da pandemia."

A IL anunciou ainda que pretende pedir a reapreciação do diploma já promulgado pelo presidente da República relativo ao teletrabalho. Cotrim Figueiredo apoiou-se em estudos que demonstram que há vários portugueses com "grande dificuldade em cumprir as medidas em relação ao teletrabalho", considerando até que a obrigatoriedade do teletrabalho "não tem cobertura constitucional".

Depois da reunião desta manhã do Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa começou a ouvir os partidos com assento parlamentar para discutir o prolongamento do estado de emergência, o 15º desde o início da pandemia.