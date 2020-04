Iniciativa Liberal exige que Governo revele dados sobre a Covid-19

Hermana Cruz Hoje às 13:07 Facebook

A Iniciativa Liberal exige que o Governo revele os dados epidemiológicos da Covid-19 para que os cientistas portugueses possam estudar a doença.

Num projeto de resolução, que será entregue no Parlamento, o partido liderado por João Cotrim Figueiredo, lamenta que o primeiro-ministro não esteja a cumprir com a promessa feita à comunidade científica portuguesa, de que os dados epidemiológicos sobre a Covid-19 seriam divulgados "muito brevemente".

Para a Iniciativa Liberal, é "urgente" que esses dados sejam divulgados. "O que, não acontecendo, impede estudos urgentes que muito poderão auxiliar as autoridades de saúde pública e o Governo a adotar as melhores medidas para prevenir e mitigar a propagação do SARS-CoV-2, fazendo diminuir a incidência da COVID-19 na população portuguesa", considera o partido, no projeto de resolução.

Acresce que, esses dados serão também úteis para que os investigadores portugueses possam "colaborar com estudos a nível internacional, contribuindo para a partilha e discussão de soluções".

No projeto de resolução, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo lembra que alguns investigadores portugueses das Universidades do Porto e do Minho já escreveram, até, uma carta aberta ao Governo, a pedir precisamente a divulgação desses dados.