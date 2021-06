Iniciativa Liberal organiza jantar de São João no Porto

Alexandra Figueira Hoje às 20:43 Facebook

A Iniciativa Liberal (IL) vai organizar um jantar de São João, no Porto, com 30 militantes e simpatizantes. O partido assegura que não será um arraial como o de Lisboa e que cumprirá todas as regras impostas a qualquer cliente de um restaurante.

O núcleo do Porto da Iniciativa Liberal aceitou 40 inscrições para os 30 lugares que tem reservados na esplanada de um restaurante no Largo da Cordoaria do Porto, na quarta-feira, noite de São João. "Sabemos que há sempre desistências", justificou Pedro Schuller, coordenador do IL local.

"Será um jantar como os que costumávamos organizar antes da pandemia", de "convívio com militantes e simpatizantes", disse, recusando semelhanças com o arraial que o partido organizou em Lisboa, apesar do parecer negativo da Direção-Geral de Saúde. "Não há qualquer comparação com o arraial de Lisboa, nem na dimensão nem no significado".

Ao contrário do sucedido na capital, desta vez a IL não invocou a proteção dada pela Constituição a eventos partidários, que são permitidos mesmo quando o país se encontra em estado de emergência. "Será um jantar como qualquer outro, com o limite de dez pessoas por mesa, numa esplanada".

O significado da "sardinhada liberal", garantiu Pedro Schuller, é só um: "Celebrar um santo popular do Porto, cumprindo as mesmas regras da restauração que qualquer pessoa tem que cumprir".

Não será, por isso, um apelo à saída à rua, na noite em que, tradicionalmente, a Baixa da cidade se enchia de gente. Nem um ataque a Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. "Não é de todo uma tomada de posição contra a câmara. Estamos de acordo com a decisão que tomou". A câmara montou três zonas de diversão: Rotunda da Boavista, Fontainhas e Lordelo do Ouro, perto do Fluvial. A Iniciativa Liberal é, aliás, apoiante de Rui Moreira nas eleições autárquicas deste ano.

Cada um paga o seu

A "sardinhada liberal" foi divulgada através do Facebook, um meio que Pedro Schuller assegura ser comum nas iniciativas do partido. Mas ao final da tarde, o cartaz que o anunciava já tinha sido retirado. Em todo o caso, já não há vagas. "Era exigida inscrição prévia", disse. Quem não teve uma inscrição aceite, não terá lugar à mesa.

No final, "cada um paga o seu", este "não é um jantar de angariação de fundos", assegurou o coordenador da IL no Porto.