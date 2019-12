Iniciativa Liberal pede a Ferro que oiça deputados únicos com "maior frequência"

Hoje às 14:16 Facebook

O deputado da Iniciativa Liberal apelou ao presidente do Parlamento que faça uma interpretação "extensiva" das mudanças ao regimento para chamar os deputados únicos com "maior frequência" a expressar as suas posições no parlamento.

João Cotrim de Figueiredo, deputado da IL, criticou ainda o PSD por ter votado, ao lado do PS e do PCP, a norma que não dá direito aos deputados únicos de terem assento na conferência de líderes nem a ter um estatuto de observador, como chegou a sugerir o Bloco de Esquerda, mas foi chumbado na reunião de hoje da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Em declarações aos jornalistas, após a votação, Cotrim Figueiredo afirmou esperar que o presidente da Assembleia da República "faça uma interpretação extensiva desse poder", de ouvir os deputados únicos sempre que "entenda útil", como ficou no texto do regimento.

"Está nas mãos dele [Ferro Rodrigues] poder usar essa faculdade para poder chamar os deputados únicos com muito maior frequência do que a disposição que ficou consignada", disse João Cotrim Figueiredo aos jornalistas, no parlamento.