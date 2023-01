Iniciativa Liberal quer ouvir com urgência a ministra da Agricultura

JN/Agências Hoje às 10:37 Facebook

A Iniciativa Liberal (IL) quer ouvir com urgência no parlamento a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, sobre a polémica com a secretária de Estado demissionária desta tutela, Carla Alves.

"As explicações de que nós precisamos, e por isso vamos pedir com urgência que a senhora ministra da Agricultura venha ao parlamento prestá-las, é qual era o grau de conhecimento da senhora ministra da Agricultura", defendeu Rui Rocha, deputado da Iniciativa Liberal em declarações aos jornalistas no parlamento.

O jornal "Público" noticiou, esta sexta-feira, que a secretária de Estado da Agricultura demissionária, Carla Alves, informou a ministra da tutela, Maria do Céu Antunes, antes de tomar posse como governante na passada quarta-feira, acerca das contas arrestadas que partilha com o marido.

O deputado e candidato à liderança da IL salientou que "notícias de hoje apontam para a evidência de que a senhora ministra da Agricultura tinha conhecimento das condições que levaram depois, quer o senhor presidente da República a dar um sinal claro que a situação era insustentável, quer a senhora secretária de Estado a demitir-se".

Para os liberais, é "impossível de aceitar que, sabendo das circunstâncias em que a senhora secretária de Estado estava, não tivesse a senhora ministra da Agricultura feito ela própria uma avaliação política da impossibilidade de uma nomeação naquelas circunstâncias".

"Queremos saber o que é que a senhora ministra sabia e que avaliação política foi capaz de fazer, parece que nenhuma, e por isso também a senhora ministra da Agricultura fica muitíssimo fragilizada neste processo", frisou.

A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou na quinta-feira a sua demissão por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, um dia após a tomada de posse.