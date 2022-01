Iniciativa Liberal quer solução para "todos poderem votar"

Erika Nunes Hoje às 11:29 Facebook

Partido foi o primeiro a ser recebido, esta segunda-feira, pela ministra da Administração Interna, sobre as condições de exercício do voto no próximo dia 30.

"Defendemos que o direito ao voto não pode ser esmagado", resumiu Miguel Rangel, secretário-geral do Iniciativa Liberal, o primeiro dos dez partidos que serão ouvidos, durante esta segunda-feira, no Ministério da Administração Interna.

"Esperamos que o direito de voto não seja impedido, especialmente pela falta de planeamento ou de soluções atempadas", acrescentou, à saída da reunião.

Sem divulgar as "diversas soluções que estão em cima da mesa" para que pessoas em isolamento possam votar nas próximas eleições legislativas, Miguel Rangel recordou que "sem um parecer positivo [da Procuradoria-Geral da República a autorizar isolados a sair para votar] não podemos garantir que qualquer uma das soluções seja possível".

Francisca Van Dunem está reunida com o Chega, seguindo-se Os Verdes, o PAN e o CDS. À tarde, as reuniões recomeçam às 15 horas, começando pelo PCP, seguido do BE, do PSD e do PS.